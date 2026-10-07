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Всесвіт уникнув миттєвої загибелі: вчені розкрили секрет "космічного локдауну"

19:11 07.10.2026 Ср
3 хв
aimg Ольга Завада
Всесвіт уникнув миттєвої загибелі: вчені розкрили секрет "космічного локдауну" Космос захистив сам себе від раптової катастрофи (зображення: Merlin Lightpainting)
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Всесвіт міг уникнути катастрофічного розпаду завдяки своєрідному "космічному локдауну" - вчені припускають, що квантові процеси могли стабілізувати його стан і зупинити небезпечні зміни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому віснику Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Що таке "хибний вакуум" і чим він загрожує?

Ключову роль у цій історії відіграє бозон Гіггса - фундаментальна частинка, яка надає масу всьому у Всесвіті (зокрема й електронам, з яких складається матерія).

"Наш Всесвіт нагадує м'ячик, який застряг у затишній заглибині на схилі високого пагорба. Такий стан називають "хибним вакуумом": він здається стабільним, але на самому дні пагорба є ще нижча точка - "істинний вакуум", - пояснюють астрофізики.

"За законами квантової механіки, цей "м’ячик" може пройти крізь стінку пагорба (здійснити квантовий тунельний перехід) і впасти на саме дно.

Якби це сталося, у космосі виникла б бульбашка з новими законами фізики. Вона почала б розширюватися практично зі швидкістю світла, стерши на своєму шляху атоми, планети та всі відомі нам форми матерії", - додають вони.

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"Космічний локдаун": як Всесвіт заблокував сам себе

Дослідники із Сіракузького університету (США) та Університету Портсмута (Велика Британія) вирішили перевірити, як поводилися квантові поля у перші миті після Великого вибуху, коли космос розширювався з неймовірною швидкістю.

З’ясувалося, що квантові поля не існують самі по собі. Через постійну взаємодію із середовищем виникає ефект декогеренції - процес, під час якого мікрочастинки втрачають свої так звані "квантові дивацтва" і починають поводитися як звичайні фізичні об’єкти.

Це явище створює так званий квантовий ефект Зенона.

"Спрощено його можна описати так: коли за квантовою системою безперервно "спостерігає" оточення, їй вкрай важко змінити свій стан чи здійснити "стрибок". Взаємодія з навколишнім середовищем спрацювала як постійний контролер, замкнувши Всесвіт у тому стані, в якому він перебуває зараз. Виник своєрідний "космічний локдаун", який позбавив квантове поле здатності пробити бар'єр", - пояснили дослідники.

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Чи може людство спати спокійно?

Автори роботи зазначають, що їхня модель назі є спрощеною і не враховує всіх факторів - наприклад, зміну швидкості розширення космосу чи вплив самого поля на гравітацію.

З усім тим, вона не дає стовідсоткової гарантії, що поле Гіггса не зміниться колись у далекому майбутньому.

Проте науковцям вдалося головне - довести існування реального фізичного запобіжника, який утримує наш Всесвіт від катастрофічного квантового стрибка та зберігає стабільність нашого світу.

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