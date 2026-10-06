ua en ru
Вт, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Нова віха в астрономії: вчені виявили першу планету з речовини вмираючої зірки

19:12 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
Нова віха в астрономії: вчені виявили першу планету з речовини вмираючої зірки Науковці знайшли докази існування планети нового типу (фото: Dr. Snehalata Sahu)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Астрономи виявили аномальну планету, яка могла народитися після смерті своєї зірки. Якщо відкриття підтвердиться, це буде перша відома планета другого покоління, сформована з речовини, викинутої під час загибелі зорі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Nature Astronomy.

Незвичайна знахідка біля білого карлика

Вчені пояснили: планети другого покоління - це небесні об'єкти, які виникають із речовини, виштовхнутої зіркою на останніх етапах її еволюції.

Міжнародна група науковців під керівництвом Джеймі Вільямса зафіксувала можливого кандидата на орбіті білого карлика HS 0209+0832.

Під час аналізу даних місії NASA FUSE та інших астрономічних інструментів дослідники вперше виявили в атмосфері цієї згаслої зірки рідкісний хімічний елемент - ніобій.

За словами вчених, цей елемент виникає внаслідок так званого "s-процесу" - ядерної реакції, яка створює важкі елементи всередині вмираючих зірок на стадії червоного гіганта.

Цікаво, що жодна звичайна планета "першого покоління" не повинна мати подібного хімічного відбитка.

Читайте більше: Ноїв ковчег для ДНК: як людство збереже геноми вимираючих видів

Як формується та руйнується унікальний гігант?

Згідно з висунутою гіпотезою, виявлений кандидат є газовим гігантом розміром приблизно з Юпітер. Об'єкт розташований на відстані близько 6 мільйонів кілометрів від материнської зірки.

Через таку близькість планета зазнає інтенсивного радіаційного опромінення, яке буквально зриває її зовнішні шари.

Як саме?

  • Інтенсивне випромінювання випаровує речовину газового гіганта;
  • Навколо білого карлика HS 0209+0832 утворюється диск із матеріалу;
  • Випарувані речовини випадають на поверхню зірки, що й пояснює наявність ніобію.

Хоча статус космічного об'єкта залишається на рівні кандидата, подальші спостереження допоможуть краще зрозуміти механізми утворення планет після смерті їхніх материнських світил.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Науковці Планети Астрономи
Новини
Рубіо: Ситуація в Україні рухається не в напрямку завершення війни
Рубіо: Ситуація в Україні рухається не в напрямку завершення війни
Аналітика
Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Містечка з заводу. Чи готова Україна до впровадження масштабного ринку модульного житла