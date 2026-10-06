Нова віха в астрономії: вчені виявили першу планету з речовини вмираючої зірки
Астрономи виявили аномальну планету, яка могла народитися після смерті своєї зірки. Якщо відкриття підтвердиться, це буде перша відома планета другого покоління, сформована з речовини, викинутої під час загибелі зорі.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Nature Astronomy.
Незвичайна знахідка біля білого карлика
Вчені пояснили: планети другого покоління - це небесні об'єкти, які виникають із речовини, виштовхнутої зіркою на останніх етапах її еволюції.
Міжнародна група науковців під керівництвом Джеймі Вільямса зафіксувала можливого кандидата на орбіті білого карлика HS 0209+0832.
Під час аналізу даних місії NASA FUSE та інших астрономічних інструментів дослідники вперше виявили в атмосфері цієї згаслої зірки рідкісний хімічний елемент - ніобій.
За словами вчених, цей елемент виникає внаслідок так званого "s-процесу" - ядерної реакції, яка створює важкі елементи всередині вмираючих зірок на стадії червоного гіганта.
Цікаво, що жодна звичайна планета "першого покоління" не повинна мати подібного хімічного відбитка.
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Як формується та руйнується унікальний гігант?
Згідно з висунутою гіпотезою, виявлений кандидат є газовим гігантом розміром приблизно з Юпітер. Об'єкт розташований на відстані близько 6 мільйонів кілометрів від материнської зірки.
Через таку близькість планета зазнає інтенсивного радіаційного опромінення, яке буквально зриває її зовнішні шари.
Як саме?
- Інтенсивне випромінювання випаровує речовину газового гіганта;
- Навколо білого карлика HS 0209+0832 утворюється диск із матеріалу;
- Випарувані речовини випадають на поверхню зірки, що й пояснює наявність ніобію.
Хоча статус космічного об'єкта залишається на рівні кандидата, подальші спостереження допоможуть краще зрозуміти механізми утворення планет після смерті їхніх материнських світил.