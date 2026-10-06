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Електростанція для Місяця: Blue Origin представила 20-метрову сонячну вежу

08:11 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ольга Завада
Електростанція для Місяця: Blue Origin представила 20-метрову сонячну вежу Сонячні панелі розмістять на Південному полюсі Місяця (скриншот: Blue Origin)
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Blue Origin Джеффа Безоса розробила сонячну електростанцію для майбутньої бази на Місяці. 20-метрова вежа Power Tower має забезпечувати астронавтів електроенергією та допомагати їм довше залишатися на поверхні супутника Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Що відомо про систему Power Tower?

Згідно з офіційною заявою Blue Origin, Power Tower є вертикально розгорнутою систему сонячних панелей.

Основні технічні параметри та особливості пристрою

Потужність: генерує понад 10 кВт електроенергії - цього достатньо для забезпечення функціонування об'єктів місячної бази.

Висота та конструкція: 20-метрова вертикальна щогла з розкладними секціями сонячних батарей.

Модульна архітектура дозволяє передавати енергію за межі посадкового модуля на інші автономні об'єкти та техніку.

Компанія вже опублікувала анімацію посадки й розгортання пристрою на Місяці, а також відео реальних випробувань, які відбулися на Землі 22 липня 2026 року.

Читайте більше: Крок до висадки на Місяць: 124-метрова ракета Starship вперше досягла орбіти

Еволюція технології та співпраця з NASA

Розробка Power Tower базується на попередніх дослідженнях системи LAMPS (Lunar Array Mast and Power System), створеної дочірньою компанією Honeybee Robotics і випробуваної в Космічному центрі NASA імені Джонсона у 2024 році.

Проєкт є частиною програми NASA Vertical Solar Array Technology (VSAT), спрямованої на створення джерел живлення для постійної присутності людини на супутнику.

Розгортання станції планується на Південному полюсі Місяця у межах програми Artemis. Перша фаза будівництва місячної бази триватиме до 2029 року, а повноцінний запуск об'єкта запланований на 2032 рік.

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