Стежили за ядерними ракетами 50 років: США остаточно списують супутники DSP

Космічні сили США остаточно вивели з експлуатації останні два супутники угруповання Defense Support Program (DSP), які понад пів століття фіксували запуски балістичних ракет і теплові підписи загроз з геостаціонарної орбіти.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Gizmodo .

Як працювала система DSP?

Супутники DSP перебували на висоті близько 35 888 кілометрів над поверхнею Землі та слугували ключовою ланкою системи протиракетного попередження США.

Кожен апарат було оснащено чутливими інфрачервоними датчиками, здатними виявляти теплові шлейфи від двигунів балістичних ракет. Апарати угруповання постійно оберталися, скануючи поверхню планети приблизно шість разів на хвилину.

У 1970-х роках, коли інфрачервона спостережна техніка лише розвивалася, саме програма DSP допомогла перетворити ці технології на повноцінну лінію оборони.

Початково розроблена для виявлення радянських міжконтинентальних балістичних ракет, пізніше система застосовувалася і під час реальних військових конфліктів - зокрема для фіксації запусків іракських ракет "Скад" під час операції "Буря в пустелі" у 1990-1991 роках.

Окрім військових завдань, інфрачервоні сенсори DSP використовували для виявлення природних катаклізмів.

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Еволюція супутників та зміна поколінь

Загалом із 1971 по 2007 рік Військово-повітряні сили США запустили 23 супутники серії DSP. Кожне наступне покоління апаратів отримувало розширені можливості та збільшений термін служби.

Якщо перші супутники важили близько 907 кг і мали 2000 інфрачервоних детекторів при розрахунковому терміні служби усього в 1 рік, то останні модифікації важили 2381 кг, містили 6000 датчиків і могли працювати понад 12 років.

З часом технології DSP поступилися місцем більш сучасним розробкам. На зміну застарілим апаратам США почали розгортати нові системи - Space Based Infrared System (SBIRS), запуски якої стартували у 2011 році, а також Next-Generation Overhead Persistent Infrared (Next-Gen OPIR).

За словами представників Космічних сил США, списання останніх двох супутників "підсумувало понад пів століття роботи космічної системи раннього попередження, яка забезпечувала стримування під час Холодної війни та захищала військові контингенти у локальних конфліктах".