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Вселенная избежала мгновенной гибели: ученые раскрыли секрет "космического локдауна"

19:11 07.10.2026 Ср
3 мин
aimg Ольга Завада
Вселенная избежала мгновенной гибели: ученые раскрыли секрет "космического локдауна" Космос оградил сам себя от внезапной катастрофы (изображение: Merlin Lightpainting)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Вселенная могла избежать катастрофического распада благодаря своеобразному "космическому локдауну" - ученые предполагают, что квантовые процессы могли стабилизировать его состояние и остановить опасные изменения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в научном вестнике Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Что такое "ложный вакуум" и чем он угрожает?

Ключевую роль в этой истории играет бозон Гиггса - фундаментальная частица, придающая массу всему во Вселенной (в том числе и электронам, из которых состоит материя).

"Наша Вселенная напоминает мячик, застрявший в уютной углублении на склоне высокого холма. Такое состояние называют "ложным вакуумом": оно кажется стабильным, но на самом дне холма есть еще более низкая точка - "истинный вакуум", - объясняют астрофизики.

"По законам квантовой механики, этот "мячик" может пройти сквозь стенку холма (совершить квантовый туннельный переход) и упасть на самое дно.

Если бы это произошло, в космосе возник бы пузырь с новыми законами физики. Она начала бы расширяться практически со скоростью света, стирая на своем пути атомы, планеты и все известные нам формы материи", - добавляют они.

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"Космический локдаун": как Вселенная заблокировала сама себя

Исследователи из Сиракузского университета (США) и Университета Портсмута (Великобритания) решили проверить, как вели себя квантовые поля в первые мгновения после Большого взрыва, когда космос расширялся с невероятной скоростью.

Выяснилось, что квантовые поля не существуют сами по себе. Из-за постоянного взаимодействия со средой возникает эффект декогеренции - процесс, во время которого микрочастицы теряют свои так называемые "квантовые странности" и начинают вести себя как обычные физические объекты.

Это явление создает так называемый квантовый эффект Зенона.

"Упрощенно его можно описать так: когда за квантовой системой непрерывно "наблюдает" окружение, ей крайне трудно изменить свое состояние или совершить "скачок". Взаимодействие с окружающей средой сработало как постоянный контролер, замкнув Вселенную в том состоянии, в котором он находится сейчас. пробить барьер", - объяснили исследователи.

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Может ли человечество спать спокойно?

Авторы работы отмечают, что их модель назе упрощена и не учитывает всех факторов - например, изменение скорости расширения космоса или влияние самого поля на гравитацию.

Со всем тем, она не дает стопроцентной гарантии, что поле Гиггса не изменится когда-нибудь в далеком будущем.

Однако ученым удалось главное - доказать существование реального физического предохранителя, который удерживает нашу Вселенную от катастрофического квантового скачка и сохраняет стабильность нашего мира.

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