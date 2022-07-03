У Путина уверены, что Украине "придется" принять условия России

Украина должна принять условия России и сесть за стол переговоров. Чтобы "зафиксировать документ".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Наступит черед переговоров, перед которыми украинцам придется понять еще раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол переговоров. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован", - заявил Песков.

"Условия" России

Стоит отметить, что одними из условий, которые выдвинул российской агрессор Украине после полномасштабного вторжения были такими:

признать полуостров Крым "российским", а также независимость так называемых "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей,

"нейтральный" статус Украины (по поводу НАТО),

решение вопросов по так называемым "демилитаризации" и "денацификации",

признание Украиной русского языка как второго государственного.

Напомним, в Кремле недавно в очередной раз выступали с ультимативными заявлениями в сторону Украины, предлагая "сложить оружие".

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