ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери РФ
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 36 650 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Авдеевском и Бахмутовском направлениях.
Общие боевые потери России на 7 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 36 650 (+150) человек ликвидировано;
- танков - 1602 (+2);
- боевых бронированных машин - 3797 (+8);
- артиллерийских систем - 815 (+3);
- РСЗО - 247 (+0) ;
- средства ПВО - 107 (+0);
- самолетов - 217 (+0);
- вертолетов - 187 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 667 (+3);
- крылатые ракеты - 155 (+2);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2665 (+17);
- специальной техники - 66 (+1).
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери России достигают до 115 тысяч убитыми и ранеными.
Кроме того, ВСУ уничтожили четыре военных склада, которые находились на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областях.
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