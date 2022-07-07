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"Всерйоз ще не починали". Путін згадав про переговори і знову погрожує Україні

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Москва, Четвер 07 липня 2022 20:19
"Всерйоз ще не починали". Путін згадав про переговори і знову погрожує Україні Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація нібито ще всерйоз не починала війну проти України. Але чим далі, тим складніше з Москвою буде домовитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна на зустрічі з фракціями Державної думи.

Зокрема, він звинуватив так званий колективний Захід у розв'язанні війни в Україні і заявив, що той "вже програв боротьбу".

"Вони мали б зрозуміти, що програли з самого початку нашої "спеціальної воєнної операції", тому що її початок означає і початок кардинального зламу світопорядку по-американськи...Треба розуміти, що цей процес зупинити вже неможливо", - заявив він.

У той же час, за його словами, Росія нібито "всерйоз ще нічого не починала в Україні", а також підкреслив, що "все йде до трагедії для українського народу".

"Але всі повинні знати, що ми то за великим рахунком всерйоз поки ще нічого не починали. При цьому ми не відмовляємося і від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляється, мають знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовитися", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше в російському Кремлі висловили впевненість у тому, що Україні нібито доведеться погодитися на вимоги Москви для припинення війни.

Основні умови Росії - відмова України від Криму і Донбасу, від інтеграції до НАТО, а також "денацифікація" і демілітаризація.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, російська армія з початку вторгнення вже втратила понад 36 000 військових. Ця цифра перевищує втрати Росії у всіх збройних конфліктах за останні десятиліття разом узяті.

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