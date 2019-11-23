ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Всемирный банк разрабатывает план восстановления Донбасса

Новости » Политика     23.11.2019 - 12:48
Всемирный банк разрабатывает план восстановления Донбасса
Фото: Сату Кахконен (vsemirnyjbank)

Сейчас разрабатывается модель экономического восстановления Донбасса

Всемирный банк (ВБ) приступил к разработке моделей экономического восстановления Донбасса. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в интервью изданию "Зеркало недели".

Как сообщила Кахконен, сейчас банк исследует модели экономического восстановления региона, которые могут быть использованы украинским правительством при разработке стратегии развития Донбасса.

"Сейчас Всемирный банк начал исследование моделей экономического восстановления Донбасса. Мы хотим лучше понять, какие пути развития подходят разным регионам Донбасса. И мы надеемся, что потом результаты нашей работы станут основой стратегии развития Донбасса, которая будет разрабатываться правительством Украины", - заявила она.

По словам директора ВБ, опыт работы в других странах, которые также были участниками конфликтов, говорит о том, что есть потребность не только в обновлении инфраструктуры, но и в предоставлении качественных госуслуг, улучшении работы местный властей, а также создании здоровой социальной среды и единства.

"Мы ищем новые экономические модели, новые двигатели и стимулы для его экономического роста (Донбасса -ред.)”, - подчеркнула Кахконен.

Напомним, в конце октября президент Владимир Зеленский сообщил о том, что в стране начал работу Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции пострадавших от войны территорий Донбасса. Фонд был запущен при поддержке Всемирного банка.

Мораторий на продажу вредит владельцам земли в Украине, - Всемирный банк В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю
Новости Украины Всемирный банкДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь