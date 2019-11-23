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Світовий банк розробляє план відновлення Донбасу

Новини » Політика     23.11.2019 - 12:48
Світовий банк розробляє план відновлення Донбасу
Фото: Сату Кахконен (vsemirnyjbank)

Зараз розробляється модель економічного відновлення Донбасу

Світовий банк (СБ) приступив до напрацювання моделей економічного відновлення Донбасу. Про це заявила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

Як повідомила Кахконен, наразі банк досліджує моделі економічного відновлення регіону, які можуть бути використані українським урядом при розробці стратегії розвитку Донбасу.

"Зараз Світовий банк розпочав дослідження моделей економічного відновлення Донбасу. Ми хочемо краще зрозуміти, які шляхи розвитку підходять різним регіонам Донбасу. І ми сподіваємося, що потім результати нашої роботи стануть підґрунтям стратегії розвитку Донбасу, яка розроблятиметься урядом України", - заявила вона.

За словами директора СБ, досвід роботи в інших країнах, які також були учасниками конфліктів, говорить про те, що є потреба не лише у відновленні інфраструктури, а й у наданні якісних держпослуг, покращенні роботи місцевої влади, а також створенні здорового соціального середовища та єдності.

"Ми шукаємо нові економічні моделі, нові рушії та стимули для його економічного зростання (Донбасу -ред.)”, - наголосила Кахконен.

Нагадаємо, наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що в країні почав роботу Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення та реінтеграції постраждалих від війни територій Донбасу. Фонд був запущений за підтримки Світового банку.

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