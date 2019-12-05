Всем фигурантам дела о схемах на таможне избрали меры пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для 11 подозреваемых в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн гривен убытков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Так, организатору преступной схемы бизнесмену Вадиму Альперину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн гривен залога. Его партнеру - содержание под стражей с возможностью внесения 18 млн гривен залога. Арест с альтернативой внесения 2 017 050 гривен залога избран и для исполняющего обязанности отдела таможенного поста "Столичный".

Экс-директору департамента фискальной службы, брокеру, двум заместителям начальника столичной таможни, а также двум инспекторам столичной таможни избран ночной домашний арест.

Работнику офиса организатора преступной схемы - залог в размере 576 300 гривен. Кроме того, залог в размере 192 100 гривен был назначен и для одного из инспекторов таможни.

В настоящее время прокурором САП в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда подано 9 апелляционных жалоб на решения суда первой инстанции.

Напомним, 28 ноября Альперину и еще 10 фигурантам схем на таможне объявили подозрение. Бизнесмена задержали 26 ноября, когда он пришел на допрос в САП. За сутки до этого НАБУ провело спецоперацию на таможне, по результатам которой было задержано десять человек.

Действия задержанных, среди которых - 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированные по ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 255 УК (Создание преступной организации) Украины.