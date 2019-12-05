Всім фігурантам справи про схеми на митниці обрали запобіжні заходи

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для 11 підозрюваних у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн гривень збитків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Так, організатору злочинної схеми бізнесмену Вадиму Альперіну було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 70 млн гривень застави. Його партнеру - тримання під вартою із можливістю внесення 18 млн гривень застави. Варту із альтернативою внесення 2 017 050 гривень застави обрано і для виконувача обов’язків відділу митного посту "Столичний".

Ексдиректорці департаменту фіскальної служби, брокеру, двом заступникам начальника столичної митниці, а також двом інспекторам столичної митниці обрано нічний домашній арешт.

Працівнику офісу організатора злочинної схеми - застава у розмірі 576 300 гривень. Крім того, заставу у розмірі 192 100 гривень було обрано й для одного з інспекторів митниці.

Наразі прокурором САП до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду подано 9 апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції.

Нагадаємо, 28 листопада Альперіну та ще 10 фігурантам схем на митниці оголосили підозру. Бізнесмена затримали 26 листопада, коли він прийшов на допит до САП. За добу до цього НАБУ провело спецоперацію на митниці, за результатами якої було затримано десять осіб.

Дії затриманих, серед яких - 7 співробітників органів митного контролю, кваліфіковані за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 255 КК (Створення злочинної організації) України.