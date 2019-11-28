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Альперину и еще 10 фигурантам схем на таможне объявили подозрение

Новости » Политика     28.11.2019 - 13:17
Альперину и еще 10 фигурантам схем на таможне объявили подозрение
Фото: Вадим Альперин (kp.ua)

Альперина подозревают в организации схем на таможне

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявили подозрение задержанному бизнесмену Вадиму Альперину. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Сообщается, что детективы НАБУ вручили Альперину уведомление о подозрении. По данным следствия, именно его считают руководителем преступной организация, которая растамаживала импортные товары по заниженным ценам.

"Таким образом количество подозреваемых в нанесении более 77,7 млн гривен убытков государственным интересам возросло до 11 человек", - говорится в сообщении.

Действия Альперина квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины.

Напомним, вчера одесского контрабандиста Вадима Альперина задержали, когда он пришел на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Позже НАБУ назвало причины задержания Альперина. По версии следствия, он считается главой преступной организации, которая специализировалась на махинациях с растаможкой товаров по заниженным ценам.

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