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Вселенский патриархат опубликовал томос об автокефалии ПЦУ

Новости » Общество    14.01.2019 - 20:59
Вселенский патриархат опубликовал томос об автокефалии ПЦУ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Текст документа опубликован на английском, греческом и украинском языках

Вселенский патриархат в Стамбуле представил в понедельник, 15 января, текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Текст документа опубликован на английском, греческом и украинском языках, передает РБК-Украина со ссылкой сайт патриархата.

"Мы признаем и устанавливаем в границах территории Украины автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные церкви признавать ее, как сестру, и вспоминать под именем "святейшая церковь Украины", как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев и не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства… И мы придаем ей привилегии и все суверенные права, принадлежащие автокефальной церковной власти", - говорится в документе.

Вселенский патриархат сохраняет в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на территории Украины, все значительные вопросы Православная церковь Украины должна решать через Константинополь. Кроме того, ПЦУ не может самостоятельно производить миро для богослужений.

Согласно тексту томоса, автокефальная церковь Украины "признает головой святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие патриархи и предстоятели".

Напомним, ранее сообщалось, что 9 января томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Как писало РБК-Украина, автокефальный статус Православной церкви Украины был подтвержден совместной евхаристией Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ Епифания.

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