Вселенський патріархат опублікував томос про автокефалію ПЦУ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Текст документу опубліковано англійською, грецькою та українською мовами

Вселенський патріархат в Стамбулі представив у понеділок, 15 січня, текст томосу про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Текст документу опубліковано англійською, грецькою і українською мовами, передає РБК-Україна з посиланням на сайт патріархату.

"Ми визнаємо і встановлюємо у межах території України автокефальну церкву нашою духовною дочкою і закликаємо всі світові Православні церкви визнавати її, як сестру, і згадувати під ім'ям "найсвятіша церква України", як таку, яка має своєю кафедрою історичне місто Київ і не може ставити єпископів або засновувати парафії за межами держави... І ми надаємо їй привілеї і всі суверенні права, що належать автокефальній церковній владі", - йдеться в документі

Вселенський патріархат зберігає у своїй юрисдикції всі підлеглі йому храми і монастирі на території України, всі значні питання Православна церква України повинна вирішувати через Константинополь. Крім того, ПЦУ не може самостійно виробляти миро для богослужінь.

Згідно з текстом томосу, автокефальна церква України "визнає головою святійший апостольський і Вселенський патріарший престол, як і інші патріархи і предстоятелі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 січня томос про автокефалію Православної церкви України підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату. Як повідомляло РБК-Україна, автокефальний статус Православної церкви України був підтверджений спільної євхаристією Вселенського патріарха Варфоломія і предстоятеля ПЦУ Єпіфанія.