Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви

Варфоломей в послании Порошенко подтвердил инициативу предоставления украинской церкви автокефалии

Вселенский патриарх Варфоломей передал послание президенту Украины Петру Порошенко, в котором подтвердил инициативу предоставления украинской церкви автокефалии. Текст послания был передан президенту Украины во время его встречи с делегацией Вселенского патриарха Варфоломея в Киеве, 27 июля, передает РБК-Украина.

"Многоуважаемый господин президент. В эти ответственные времена церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православной верующей Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию", - говорится в послании.

Текст послания от Варфоломея был написан на греческом. Его зачитали на украинском языке в Мариинском дворце.

"Господин президент, это послание удостоверяет постоянную поддержку матери Церкви вашего государства и Киева. Удостоверяется, что в течение многих лет, а не только накануне празднования 1030-летия мы гордимся тем, что были всегда вместе с вами и присоединимся к вам в праздновании годовщины", - сообщили представители делегации вселенского патриарха.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал делегацию и поблагодарил представителей патриарха за присоединение к празднованию годовщины крещения Киевской Руси-Украины.

"Для меня, как и для Украины, большое удовольствие приветствовать Вас в день празднования 1030 годовщины крещения Украины-Руси - делегацию от Матери Церкви и Святейшества патриарха Константинопольского Варфоломея. Я очень благодарен его Святейшеству за постоянную заботу Матери церкви к украинским верующим", - сообщил Порошенко.

Президент отметил, что украинский народ переживает непростые времена в связи с российской агрессией против Украины. И вопрос самостоятельной церкви является важным.

"Для меня и для большинства украинцев очень важны слова о том, что Украина не является канонической территорией РПЦ. Я очень благодарен вам за молитву. Я очень благодарю, что завтра мы будем совместно праздновать эту важную годовщину", - добавил Порошенко.

Напомним, рредставники делегации Вселенского патриарха Варфоломея во время встречи с Порошенко заявили о начале первого этапа процесса предоставление Автокефалии украинской православной церкви (УПЦ). В свою очередь Порошенко заявил, что Украина с нетерпением ждет решения об автокефалии.