У Вселенського патріарха Варфоломія заявили про перший етап надання Томосу УПЦ

Порошенко заявив, що Україна з нетерпінням чекає на рішення щодо автокефалії

Представники делегації Вселенського патріарха Варфоломія заявили про початок першого етапу процесу надання Автокефалії українській православній церкві (УПЦ). Про це повідомили представники делегації під час зустрічі з президентом Петром Порошенком у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

"Після вашого візиту до Вселенського патріарху Варфоломія 9 квітня відбулось засідання синоду. Були відкриті двері нової доби. Для нашого життя. Це історичний момент для України, оскільки було відкрито процедуру надання автокефалії церкві в Україні", - повідомили представники делегації.

Вони також додали, що Київ завжди був під покровом Вселенського патріарха.

"Так склалось історично, і так має бути. Мати церква ніколи не полишала своєї турботи і піклування. Нещодавно ми об’їздили автокефальні церкви для того, щоб зрештою сформувати остаточне рішення. Ми так само запитували. Це перший етап реалізації того, що вже почалося. Ми ніколи це не приховували, ми дослуховувались до думки кожного і ми відкриті до того, щоб і інші делегації приїздили до його все святості для якомога ширшого обговорення цього питання. Для того, щоб зробити наступний крок", - додали представники патріарха.

У свою чергу Порошенко заявив, що Україна з нетерпінням чекає на рішення щодо автокефалії.

"Україна з нетерпінням чекає рішення щодо Томосу, чекаємо рішення синоду. Ми дуже дякуємо за твердість, яку демонструє його Всесвятість по відношенню до України з боку матері церкви", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 26 квітня Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет повідомив, що він переконаний у тому, що УПЦ отримає автокефалію.