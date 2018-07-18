Томос про Єдину українську церкву можуть надати в кінці серпня, - джерела

За даними джерел, позиція Вселенського патріарха щодо української церкви незмінна

Синод Вселенського патріархату може прийняти рішення про надання Томосу про Єдину помісну Українську православну церкву на своїй наступній сесії наприкінці серпня. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Автокефалія для України: як проходить підготовка до створення єдиної помісної церкви".

Зазначимо, українська влада та духовенство очікували, що рішення про Томос буде прийнято до святкування 1030-річчя Хрещення Русі, однак делегація Константинополя ще не завершила інформування інших помісних церков. У зв'язку з цим рішення щодо Томосу відкладається як мінімум до кінця серпня на наступну сесію Синоду.

Як зазначили джерела РБК-Україна в дипломатичних колах, незважаючи на зміщення строків, позиція Вселенського патріарха щодо українського церковного питання залишається незмінною. А затримка з остаточним рішенням обумовлена тривалістю самої процедури надання автокефалії.

Зокрема, в УПЦ (Київського патріархату) підтверджують затримку з Томосом тим, що Константинопольський патріархат ще не завершив офіційне інформування всіх помісних церков з цього питання.

"Засідання Синоду відбувається регулярно, щомісяця. Тобто, будь-яка наступна чергова сесія Синоду може прийняти це рішення", - припустив керівник інформаційного відділу Київської патріархії УПЦ (КП) Євстратій Зоря. Він вважає, що рішення про надання Томосу можна очікувати вже цієї осені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що наступного тижня до України приїдуть представники Вселенського патріарха, які можуть оголосити певні новини з приводу надання Томосу про Єдину помісну православну церкву.