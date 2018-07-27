У Києві завершилася Хресна хода

Завтра у Києві будуть посилені заходи безпеки

У Києві сьогодні, 27 липня, завершилася Хресна хода УПЦ Московського патріархату з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У ході взяли участь близько 20 тисяч людей, які приїхали майже з усіх областей України. Як раніше повідомляло РБК-Україна, у ході заходу були затримані троє осіб. Як повідомляють ЗМІ, затримані - члени організації "Братерство".

"Я вам сказав - поліція вжила заходи. Поліцейські прийняли таке рішення про їхнє затримання", - сказав керівник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

На питання журналістів про те, чи затримали протестувальників за вигуки "Слава Україні", Крищенко відповів: "Можливо. Не знаю".

Фото: Хресна хода у Києві (mvs.gov.ua)

Як повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, фактів виявлення заборонених речей на фільтраційних пунктах та провокацій не зафіксовано.

"В цілому ситуація була спокійною та контрольованою. Особовий склад виконав всі поставлені завдання. Був незначний інцидент, коли трьох осіб затримали. Поліція зреагувала відповідним чином", - сказав Яровий. Крищенко додав, що були обґрунтовані підозри, що ці особи могли вчинити провокації.

У прес-службі МВС зазначають, що посилені заходи безпеки будуть у Києві будуть і завтра, 28 липня, коли з Хресною ходою за єдину помістну церкву пройдуть віряни УПЦ Київського патріархату. Зазначається, що кількість залучених правоохоронців корегуватиметься відповідно до кількості учасників заходу.

Нагадаємо, раніше сьогодні Крищенко повідомив, що за безпекою у Києві 27 та 28 липня під час Хресної ходи з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі стежать близько 5 тисяч поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.