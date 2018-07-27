Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір надати автокефалію українській церкві

Варфоломій у посланні Порошенку підтвердив ініціативу надання українській церкві автокефалії

Вселенський патріарх Варфоломій передав послання президенту України Петру Порошенко, в якому підтвердив ініціативу надання українській церкві автокефалії. Текст послання було передано президенту України під час його зустрічі з делегацією Вселенського патріарха Варфоломія у Києві, 27 липня, передає РБК-Україна.

"Вельмишановний пане президент. У ці відповідальні часи церква взяла на себе ініціативу відновити єдність православної віруючої України з кінцевою ціллю дарувати українській церкві автокефалію", - йдеться у посланні.

Текст послання від Варфоломія було написано грецькою. Його зачитали українською мовою у Маріїнському палаці.

"Пане президенте, це послання засвідчує постійну підтримку матері Церкви вашої держави і Києва. Засвідчується, що протягом багатьох років, а не тільки напередодні святкування 1030-річниці ми пишаємось тим, що були завжди разом з вами і доєднаємось до вас в святкуванні річниці", - повідомили представники делегації вселенського патріарха.

Президент України Петро Порошенко привітав делегацію і подякував представників патріарха за приєднання до святкування річниці хрещення Київської Русі-України.

"Для мене як і для України велика приємність вітати Вас в день святкування 1030 річниці хрещення України-Русі - високоповажну делегацію від Матері Церкви і Всесвятості патріарха Константинопольського Варфоломія. Я дуже вдячний його Всесвятості про постійну турботу Матері церкви до українських віруючих", - повідомив Порошенко.

Президент зазначив, що український народ переживає непрості часи у зв’язку з російською агресією проти України. І питання самостійної церкви є важливим.

"Для мене і для більшості українців дуже важливими слова про те, що Україна не є канонічною територією РПЦ. Я дуже дякую вам за молитву. Я дуже дякую, що завтра ми будемо спільну святкувати цю важливу річницю", - додав Порошенко.

Нагадаємо, рредставники делегації Вселенського патріарха Варфоломія під час зустрічі із Порошенком заявили про початок першого етапу процесу надання Автокефалії українській православній церкві (УПЦ). У свою чергу Порошенко заявив, що Україна з нетерпінням чекає на рішення щодо автокефалії.