Росіяни в очікування контрнаступу ЗСУ риють окопи: Reuters назвало найукріпленіший район

Російські війська в очікуванні контрнаступу ЗСУ активно окопують та укріплюються на окупованих територіях України. Найбільш укріпленими районами, ймовірно, є Запорізька область та "ворота" до Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Супутникові знімки підтверджують, що російська армія почала рити окопи після звільнення Херсона. За даними видання, оборонні позиції Росії найбільше зосереджені біля лінії фронту на південному сході Запорізької області, а також на вузькому клаптику землі, який сполучає Крим з материковою Україною.

Фото: окупанти окопуються у Запорізькій області (reuters.com)

Експерти зазначають, що російські рови йдуть на південь від Василівки і через всю Запорізьку область. За оцінками, оборонна ділянка простягнулася на 120 км.

"Протитанкові рови досить глибокі і широкі, щоб перешкоджати наступу танків і бронетехніки. Потім йдуть бетонні "зуби дракона", які служать барикадами у формі піраміди. Траншеї лежать приблизно на кілометр позаду ровів", - йдеться у матеріалі.

Крім цього, росіяни облаштували барикади, зигзагоподібні окопи, мінні поля, колючий дріт та замасковані позиції техніки.

Експерти зазначають, що біля прифронтового міста Пологи у Запорізькій області окупанти побудували дві чіткі лінії оборони. Також укріплені міста Токмак, Більмак, траншеї вириті вздовж доріг та в аеропортах у Мелітополі та Бердянську.

Які проблеми постають перед Росією

Військові експерти у коментарі Reuters зазначають, що російські війська розтягнуті на лінії фронту. Цим можуть скористатися українські сили і використати цю вразливість.

Деякі з аналітиків вважають, що Україна почне наступ на півдні та, ймовірно, націлилася на логістичні шляхи. За словами експерті, укріплення ефективні, коли є боєприпаси та зброя. В іншому випадку окопи - це слабка оборона.