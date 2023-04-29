Росія змінила тактику і думає про оборону. Зеленський заявив про нову хвилю війни

Російські війська вже змінили тактику і думають про оборону окупованих територій. Українські сили натомість хочуть перехопити ініціативу, що вже свідчить про іншу хвилю війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час інтерв'ю для представників фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ.

"Сказати, що росіяни зразу побіжать після нашого контрнаступу? Хотілося б. Щоб менше було жертв серед них. У будь-якому випадку ми повинні розуміти, що російські війська з кожним днем зменшуються. Те, що вони набирають якихось людей воювати - це не про війська, це про їх народ", - заявив Зеленський.

За його словами, російське військо демотивоване і хоч там ще є деякі групи охочі воювати, але вони все одно втрачають мотивацію щоденно.

"Ми чуємо і бачимо, як вони бояться нас. Ми чуємо, як вони не хочуть воювати. Вони бояться, що якщо будуть бігти - їх розстріляє їх керівництво..." - сказав Зеленський.

На думку президента, війська РФ щодня ставатимуть слабіше, що своєю чергою посилить шанси ЗСУ.

"Вони вже змінили тактику. Вони вже думають про оборону окупованих їми територій. Це вже інша хвиля цієї війни, вона не проста і для нас. Їх наполегливість на полі бою, що було на початку, розбита нашими силами. І сьогодні вони вкопуються, роблять оборонні рубежі тощо. Це (звільнення територій - ред.) буде складно для нас, дуже непросто. Але це уже друга частина, в якій ми збираємося забрати ініціативу в цій війні", - наголосив президент.

Нагадаємо, як також заявляв президент Володимир Зеленський, Україна планує контрнаступ і вірить, що під час нього їй вдасться відбити сили Росії, а також повернути Крим.

Тим часом, за даними ЗМІ, війська Росії в очікуванні контрнаступу ЗСУ активно окопуються та укріплюються на окупованих територіях України. Де найбільш укріпленими районами, можуть бути Запорізька область та "ворота" до Криму.

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