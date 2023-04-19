"Все важче до них дістатися". Верещук розповіла, що в Бахмуті досі перебувають діти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук в ефірі телемарафону.

"У Бахмуті ще залишаються діти, але все важче і важче до них дістатися. Ви знаєте, що робить ворог. Тому ми робимо все, щоби в наближених селах, які близько до Бахмута, якомога менше було дітей і якомога менше там перебували в зоні активних бойових дій жінок, літніх людей, тих, хто не може собі зарадити", - сказала Верещук.

Вона не уточнила скільки дітей лишилося у Бахмуті, але повідомила, що примусова евакуація триває з 21 населеного пункту Донецької області.