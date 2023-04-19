"Все труднее до них добраться". Верещук рассказала, что в Бахмуте до сих пор находятся дети

В Бахмуте Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, до сих пор находятся дети. Эвакуировать их становится все труднее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в эфире телемарафона.

"В Бахмуте еще остаются дети, но все труднее и труднее до них добраться. Вы знаете, что делает враг. Поэтому мы делаем все, чтобы в приближенных к Бахмуту селах как можно меньше было детей и как можно меньше там находились в зоне активных боевых действий женщин, пожилых людей, тех, кто не может себе помочь", - сказала Верещук.

Она не уточнила, сколько детей осталось в Бахмуте, но сообщила, что принудительная эвакуация продолжается из 21 населенного пункта Донецкой области.