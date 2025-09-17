"Все-таки наша людина". Лукашенко пояснив, чому Статкевича знову кинули до в'язниці
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко прокоментував ситуацію довкола політвʼязня Миколи Статкевича, який відмовився покидати країну після звільнення. Він підтвердив, що опозиціонера "забрали назад" до в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лукашенка під час зустрічі з пропагандистами, провладними істориками та експертами.
За словами Лукашенка, Статкевич на момент звільнення "був уже на межі" та міг "скоро померти, не дай боже, у в'язниці".
"Ну навіщо це потрібно? Він хоче бути лідером. Туди зайшов, ніби на нейтральну смугу, перейшов до литовців, хлопці запитали: "Ти в Білорусь хочеш? Ти ж у в'язницю..." (Статкевич відповів - ред.): "Піду у в'язницю". Ну, добре. Забрали його. Не кинути ж його. Все-таки наша людина", - заявив він.
При цьому білоруський диктатор не уточнив, куди саме "забрали" Статкевича.
Звільнення політв'язнів у Білорусі
Нагадаємо, 11 вересня білоруський режим на чолі з Олександром Лукашенком ухвалив рішення звільнити одразу 52 політв’язнів. Серед яких були журналісти та політичні опоненти Лукашенка.
Це сталося після звернення президента США Дональда Трампа. У відповідь США зняли санкції з державної авіакомпанії Білорусі.
Усіх звільнених вивезли до кордону з Литвою, однак опозиціонер Микола Статкевич відмовився покидати Білорусь.
Пізніше стало відомо, що Статкевича, який відмовився від депортації до Литви, повернули у виправну колонію.