"Все-таки наш человек". Лукашенко объяснил, почему Статкевича снова бросили в тюрьму

Беларусь, Среда 17 сентября 2025 23:08
"Все-таки наш человек". Лукашенко объяснил, почему Статкевича снова бросили в тюрьму Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг политзаключенного Николая Статкевича, который отказался покидать страну после освобождения. Он подтвердил, что оппозиционера "забрали обратно" в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко во время встречи с пропагандистами, провластными историками и экспертами.

По словам Лукашенко, Статкевич на момент освобождения "был уже на грани" и мог "скоро умереть, не дай бог, в тюрьме".

"Ну зачем это нужно? Он хочет быть лидером. Туда зашел, как бы на нейтральную полосу, перешел к литовцам, ребята спросили: "Ты в Беларусь хочешь? Ты же в тюрьму..." (Статкевич ответил - ред.): "Пойду в тюрьму". Ну, хорошо. Забрали его. Не бросить же его. Все-таки наш человек", - заявил он.

При этом белорусский диктатор не уточнил, куда именно "забрали" Статкевича.

Освобождение политзаключенных в Беларуси

Напомним, 11 сентября белорусский режим во главе с Александром Лукашенко принял решение освободить сразу 52 политзаключенных.

Среди которых были журналисты и политические оппоненты Лукашенко. Это произошло после обращения президента США Дональда Трампа. В ответ США сняли санкции с государственной авиакомпании Беларуси.

Всех освобожденных вывезли к границе с Литвой, однако оппозиционер Николай Статкевич отказался покидать Беларусь.

Позже стало известно, что Статкевича, который отказался от депортации в Литву, вернули в исправительную колонию.

