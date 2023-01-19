"Все стало складніше". У Туреччині оцінили можливість переговорів між Україною та Росією
Відновлення переговорів між Україною та Росією стало складнішим, хоча сторони й пройшли спочатку великий шлях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, повідомляє Yeni Akit.
"Спочатку ми пройшли великий шлях. Вам відомо, що сторони були близькі хоча б до припинення вогню. Вони і самі оголосили про це, але тепер війна затягнулася, умови змінилися", - сказав він.
За його словами, наразі все стало складніше.
"Існують різні виміри. На жаль, з'явилося багато різних галузей для переговорів", - сказав Чавушоглу.
Як повідомлялося, Україна розглядає можливість надання Туреччині ролі держави-покровительки у загарбницькій війні Росії проти нашої країни.
Нагадаємо, Україна та Росія за посередництва Туреччини розглядають можливість відкриття гуманітарного коридору для поранених.
Окрім того, радник президента Туреччини з питань зовнішньої політики Ібрагім Калін заявив про намір домагатися "локального припинення вогню" в Україні.
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