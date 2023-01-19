"Все стало сложнее". В Турции оценили возможность переговоров между Украиной и Россией
Возобновление переговоров между Украиной и Россией стало сложнее, хотя стороны и проделали вначале большой путь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, передает Yeni Akit.
"Вначале мы проделали большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь война затянулась, условия изменились", - сказал он.,
По его словам, теперь все стало сложнее.
"Существуют различные измерения. К сожалению, появилось много различных областей для переговоров", - сказал Чавушоглу.
Как сообщалось, Украина рассматривает возможность предоставления Турции роли государства-покровительницы в захватнической войне России против нашей страны.
Напомним, Украина и Россия при посредничестве Турции рассматривают возможность открытия гуманитарного коридора для раненых.
Кроме того, советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калин заявил о намерении добиваться "локального прекращения огня" в Украине.
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