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"Все стало сложнее". В Турции оценили возможность переговоров между Украиной и Россией

Новина українською →
Турция, Четверг 19 января 2023 09:14
"Все стало сложнее". В Турции оценили возможность переговоров между Украиной и Россией Фото: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Возобновление переговоров между Украиной и Россией стало сложнее, хотя стороны и проделали вначале большой путь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, передает Yeni Akit.

"Вначале мы проделали большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь война затянулась, условия изменились", - сказал он.,

По его словам, теперь все стало сложнее.

"Существуют различные измерения. К сожалению, появилось много различных областей для переговоров", - сказал Чавушоглу.

Как сообщалось, Украина рассматривает возможность предоставления Турции роли государства-покровительницы в захватнической войне России против нашей страны.

Напомним, Украина и Россия при посредничестве Турции рассматривают возможность открытия гуманитарного коридора для раненых.

Кроме того, советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калин заявил о намерении добиваться "локального прекращения огня" в Украине.

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