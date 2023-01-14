У Ердогана заявили про намір домагатися "локального припинення вогню" в Україні
Радник президента Туреччини з питань зовнішньої політики Ібрагім Калін заявив, що здається малоймовірним, що ворогуючі сторони готові укласти "всеохоплюючу мирну угоду" в найближчі місяці, тому Анкара готова домагатися "локального припинення вогню" в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Hurriyet Daily News.
Сьогодні, 14 січня, Калін заявив, що Туреччина готова домагатися локального припинення вогню в Україні, та наголосив, що ні Москва, ні Київ не мають військових засобів, щоб "виграти війну".
Він сказав, що жорстока ціна бойових дій незабаром може змусити Україну та Росію переглянути та прийняти локальні перемир’я в певних частинах зони бойових дій.
"Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню та невеликій локальній деескалації", - сказав Калін.
Калін наголосив, що жодна зі сторін не в змозі виграти війну військовим шляхом, та заявив, що Ердоган може використати свої добрі відносини як з Москвою, так і з Києвом, щоб спробувати виступити посередником у припиненні майже 11-місячної війни.
За його словами Ердоган вже провів кілька раундів телефонних консультацій з російським диктатором Володимиром Путіним і українським лідером Володимиром Зеленським, спрямованих на пошук спільної мови.
Калін сказав, що Росія насамперед зацікавлена в "гарантіях безпеки" з боку НАТО та повазі на світовій арені.
"Росія хоче, щоб її поважали як головного гравця та уникає мати НАТО на своєму задньому дворі", - сказав Калін.
Україна ж за його словами не збирається приєднуватися до НАТО, проте вимагає достатніх гарантій безпеки від Росії
Ердоган хоче відкрити "гуманітарний коридор" через який поранених внаслідок бойових дій у різних країнах, у тому числі в Україні, будуть транспортувати на лікування до Туреччини.
До того ж турецький президент збирається обговорити створення коридору для поранених в Туреччину з Зеленським та Путіним.
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