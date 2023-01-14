ua ru
Сб, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Ердогана заявили про намір домагатися "локального припинення вогню" в Україні

Новость на русском →
Туреччина, Субота 14 січня 2023 22:08
У Ердогана заявили про намір домагатися "локального припинення вогню" в Україні Фото: офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калін (Ibrahim_Kalın wikipedia.org)
Автор: Каріна Левицька

Радник президента Туреччини з питань зовнішньої політики Ібрагім Калін заявив, що здається малоймовірним, що ворогуючі сторони готові укласти "всеохоплюючу мирну угоду" в найближчі місяці, тому Анкара готова домагатися "локального припинення вогню" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Hurriyet Daily News.

Сьогодні, 14 січня, Калін заявив, що Туреччина готова домагатися локального припинення вогню в Україні, та наголосив, що ні Москва, ні Київ не мають військових засобів, щоб "виграти війну".

Він сказав, що жорстока ціна бойових дій незабаром може змусити Україну та Росію переглянути та прийняти локальні перемир’я в певних частинах зони бойових дій.

"Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню та невеликій локальній деескалації", - сказав Калін.

Калін наголосив, що жодна зі сторін не в змозі виграти війну військовим шляхом, та заявив, що Ердоган може використати свої добрі відносини як з Москвою, так і з Києвом, щоб спробувати виступити посередником у припиненні майже 11-місячної війни.

За його словами Ердоган вже провів кілька раундів телефонних консультацій з російським диктатором Володимиром Путіним і українським лідером Володимиром Зеленським, спрямованих на пошук спільної мови.

Калін сказав, що Росія насамперед зацікавлена ​​в "гарантіях безпеки" з боку НАТО та повазі на світовій арені.

"Росія хоче, щоб її поважали як головного гравця та уникає мати НАТО на своєму задньому дворі", - сказав Калін.

Україна ж за його словами не збирається приєднуватися до НАТО, проте вимагає достатніх гарантій безпеки від Росії

Ердоган хоче відкрити "гуманітарний коридор" через який поранених внаслідок бойових дій у різних країнах, у тому числі в Україні, будуть транспортувати на лікування до Туреччини.

До того ж турецький президент збирається обговорити створення коридору для поранених в Туреччину з Зеленським та Путіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Реджеп Тайіп Ердоган Війна Росії проти України
NEWS
Кількість постраждалих від удару по Дніпру перевалила за півсотні
Кількість постраждалих від удару по Дніпру перевалила за півсотні
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам