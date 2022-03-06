"Все пропало": Россия активизирует ботов для деморализации украинцев

Российская Федерация продолжает вести активную информационную войну и привлекает ботов в мессенджерах и социальных сетях. Таким образом враг пытается деморализовать граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Отмечается, что российская сеть ботов распространяет в сети панические призывы, чтобы сломить украинцев.

Распространяется множество сообщений типа "Все пропало!", "Помогите Киеву (Херсону, Чернигову и т.и. в зависимости от оперативной обстановки); "Нас все бросили!" и подобные. В частности, сообщения рассылаются с вновь созданных "патриотических" аккаунтов с украинской символикой на украинском и русском языках", - говорится в сообщении.

В Генштабе призвали украинцев проверять информацию и доверять только официальным источникам.