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"Все пропало": Россия активизирует ботов для деморализации украинцев

Новина українською →
Украина, Воскресенье 06 марта 2022 10:18
"Все пропало": Россия активизирует ботов для деморализации украинцев Фото: в Генштабе поперидили о сети ботов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская Федерация продолжает вести активную информационную войну и привлекает ботов в мессенджерах и социальных сетях. Таким образом враг пытается деморализовать граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что российская сеть ботов распространяет в сети панические призывы, чтобы сломить украинцев.

Распространяется множество сообщений типа "Все пропало!", "Помогите Киеву (Херсону, Чернигову и т.и. в зависимости от оперативной обстановки); "Нас все бросили!" и подобные. В частности, сообщения рассылаются с вновь созданных "патриотических" аккаунтов с украинской символикой на украинском и русском языках", - говорится в сообщении.

В Генштабе призвали украинцев проверять информацию и доверять только официальным источникам.

Напомним, недавно в сети начал распространяться очередной фейк об аннуляции коммунальных счетов и кредитов под войны.

Ранее РКБ-Украина сообщало, что в СНБО разоблачили очередной фейк российских оккупантов.

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