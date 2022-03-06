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"Все пропало": Росія активізує ботів для деморалізації українців

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Україна, Неділя 06 березня 2022 10:18
"Все пропало": Росія активізує ботів для деморалізації українців Фото: в Генштабі поперидили про мережу ботів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська Федерація продовжує вести активну інформаційну війну та залучає ботів в месенджерах та соціальних мережах. Таким чином ворог намагається деморалізувати громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що російська мережа ботів розповсюджує в мережі панічні заклики, щоб зневірити українців.

"Розповсюджується безліч повідомлень на кшталт "Все пропало!", "Допоможіть Києву (Херсону, Чернігову і т.і. залежно від оперативної обстановки); "Нас всі кинули!" і подібні. Зокрема, повідомлення розсилаються з новостворених "патріотичних" акаунтів з українською символікою українською та російською мовами", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі закликали українців перевіряти інформацію та довіряти лише офіційним джерелам.

Нагадаємо, нещодавно в мережі почав поширюватися черговий фейк щодо ануляції комунальних рахунків та кредитів під війни.

Раніше РКБ-Україна повідомляло, що у РНБО викрили черговий фейк російських окупантів.

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