В СНБО разоблачили очередной фейк российских оккупантов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) разоблачил фейк пророссийских Telegram-каналов. Оккупанты распространили фальшивку о письме секретаря СНБО Алексея Данилова о якобы "внеочередном заседании аппарата Совета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СНБО .

"Враг, потерпев ощутимые поражения на фронте, прибегает к очередной волне широкомасштабной фальсификации. В пророссийских Telegram-каналах распространяется откровенный фейк - якобы письмо Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о "внеочередном заседании Аппарата СНБО Украины", - говорится в сообщении.

В СНБО подчеркнули, что "заседание аппарата" - это несуществующая в природе форма работы Совета. В пророссийских Telegram-каналах утверждалось, что на "внеочередном заседании" должны были рассматриваться несколько вопросов. В том числе:

"уничтожение Вооруженных сил Украины";

"отказ НАТО в помощи Украине";

"конфликт между ВСУ и "Азовом" и другой бред.

"Официально заявляем, что это "письмо" представляет собой бестолковый фейк и дешевую провокацию", - подчеркнули в СНБО.