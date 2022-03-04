В СНБО разоблачили очередной фейк российских оккупантов
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) разоблачил фейк пророссийских Telegram-каналов. Оккупанты распространили фальшивку о письме секретаря СНБО Алексея Данилова о якобы "внеочередном заседании аппарата Совета".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СНБО.
"Враг, потерпев ощутимые поражения на фронте, прибегает к очередной волне широкомасштабной фальсификации. В пророссийских Telegram-каналах распространяется откровенный фейк - якобы письмо Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о "внеочередном заседании Аппарата СНБО Украины", - говорится в сообщении.
В СНБО подчеркнули, что "заседание аппарата" - это несуществующая в природе форма работы Совета. В пророссийских Telegram-каналах утверждалось, что на "внеочередном заседании" должны были рассматриваться несколько вопросов. В том числе:
- "уничтожение Вооруженных сил Украины";
- "отказ НАТО в помощи Украине";
- "конфликт между ВСУ и "Азовом" и другой бред.
"Официально заявляем, что это "письмо" представляет собой бестолковый фейк и дешевую провокацию", - подчеркнули в СНБО.
Война России против Украины продолжается девятый день, которая сопровождается распространением фейковой информацией со стороны российских оккупантов. Все подробности агрессии РФ, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!