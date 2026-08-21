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"Все, кінець!": посол Шандор вказав на злам у відносинах Угорщини та РФ

09:53 21.08.2026 Пт
2 хв
Переломний момент все-таки настав
aimg Роман Кот aimg Юлія Капітонова
"Все, кінець!": посол Шандор вказав на злам у відносинах Угорщини та РФ Фото: Федір Шандор, посол України в Угорщині (Getty Images)
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Угорський народ зрештою зробив правильний вибір і зупинив російське свавілля у власній країні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол України в Угорщині Федір Шандор.

Дипломат звернув увагу на те, що Угорщина насправді ніколи не була вигнанцем і проблемою для Європи.

Усі виклики та конфлікти, які виникали у відносинах Будапешта та Брюсселя, генерували конкретні персони, а не народ країни.

"Угорщина чітко показала, що вибори відбулися демократично. З усіма сподіваннями, що росіяни мали щось наробити. Я думаю, якби вони бачили, що можуть це зробити, то зробили б. Але росіяни побачили, що соціум сказав: "Все, кінець!", - наголосив Шандор.

На цьому тлі посол провів історичну паралель. Український дипломат закликав не забувати, що росіяни намагалися знищити угорців не лише у 1956 році, а й у 1848-1849 роках під час революції Кошута, а також у 1944 році.

"Просто всюди, де росіяни зустрічалися з угорською історією, вони всюди шкодили. І цього разу знову. Нічого не змінилося. І не зміниться", - попередив Шандор.

На його переконання, Угорщина знову отримала чудовий урок - з росіянами краще не мати справи, адже вони лише шкодять.

До речі, Шандор також пояснив, коли Україна реалізує домовленості з Угорщиною щодо нацменшин.

Окрім того, він заявив про нову позитивну динаміку у діалозі Києва та Будапешта.

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