"Все, кінець!": посол Шандор вказав на злам у відносинах Угорщини та РФ
Угорський народ зрештою зробив правильний вибір і зупинив російське свавілля у власній країні.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол України в Угорщині Федір Шандор.
Дипломат звернув увагу на те, що Угорщина насправді ніколи не була вигнанцем і проблемою для Європи.
Усі виклики та конфлікти, які виникали у відносинах Будапешта та Брюсселя, генерували конкретні персони, а не народ країни.
"Угорщина чітко показала, що вибори відбулися демократично. З усіма сподіваннями, що росіяни мали щось наробити. Я думаю, якби вони бачили, що можуть це зробити, то зробили б. Але росіяни побачили, що соціум сказав: "Все, кінець!", - наголосив Шандор.
На цьому тлі посол провів історичну паралель. Український дипломат закликав не забувати, що росіяни намагалися знищити угорців не лише у 1956 році, а й у 1848-1849 роках під час революції Кошута, а також у 1944 році.
"Просто всюди, де росіяни зустрічалися з угорською історією, вони всюди шкодили. І цього разу знову. Нічого не змінилося. І не зміниться", - попередив Шандор.
На його переконання, Угорщина знову отримала чудовий урок - з росіянами краще не мати справи, адже вони лише шкодять.
До речі, Шандор також пояснив, коли Україна реалізує домовленості з Угорщиною щодо нацменшин.
Окрім того, він заявив про нову позитивну динаміку у діалозі Києва та Будапешта.