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Угорщина блокує вступ України до ЄС, але цього року можуть бути позитивні зміни, - посол

09:36 21.08.2026 Пт
2 хв
Попри блокування, у діалозі є позитивна динаміка
aimg Валерія Абабіна aimg Роман Кот
Угорщина блокує вступ України до ЄС, але цього року можуть бути позитивні зміни, - посол Фото: Прапор Угорщини (Getty Images)
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Попри блокування чотирьох кластерів вступу України до ЄС, у діалозі з Угорщиною намітилася позитивна динаміка, за місяць вдалося зрушити те, що не вирішувалося майже 10 років.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Угорщині Федір Шандор.

Сторони вже зробили кроки для врегулювання проблемних питань і налагодження повноцінного діалогу. За словами Шандора, важливим у цьому контексті є момент настроїв угорського суспільства, який має бути врахований.

Посол нагадав, що 2,5 мільйона виборців голосували за партію "Фідес" - а отже, наративи і звернення цієї партії спрацювали. Крім того, надто довго звучали питання щодо угорської громади в Україні, а навколо теми утисків, яких насправді не було, створювалася величезна кількість міфів.

"Турбошвидкість" замість десятиліття

Попри ці фактори, у переговорах помітна позитивна динаміка.

"Уявіть собі: ми з 2017 року засідали і нічого не вирішили. А тепер за місяць роботи консультаційної комісії експертів з так званих 11 питань ми зробили те, чого не могли майже за 10 років", - зазначив Шандор.

За його словами, це свідчить про обопільну відкритість до діалогу та наміри врегулювати проблемні питання. Темп роботи угорської сторони посол описує як "турбошвидкість": вони вивчають питання, а те, що їм зрозуміло, відразу відправляють на погодження.

Що вже вдалося досягти

Шандор наголосив, що угорці давно не виступають проти введення санкцій - вето фактично знято. Також знято санкції з українських медіа, а зараз напрацьовується відновлення роботи комісій, які не працювали з 2020, 2017 та 2008 років.

"І базовий перший кластер відкрито, плюс шостий. Не забігаємо наперед, але думаю, що в цьому році ще буде приємно побачити ті дії, які нас здивують у позитивному значенні", - додав посол.

Загалом переговори щодо вступу передбачають шість кластерів. Наразі відкрито два з них - перший і шостий, тож попереду залишається ще чотири.

Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила перший із шести переговорних кластерів на шляху до ЄС, а на початку липня Угорщина розблокувала і шостий кластер - "зовнішні відносини", що стало першим серйозним проривом після тривалого блокування з боку Будапешта.

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