ua en ru
Пт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Все, конец!": посол Шандор указал на перелом в отношениях Венгрии и РФ

09:53 21.08.2026 Пт
2 мин
Венгерский народ сказал свое слово
aimg Роман Кот aimg Юлия Капитонова
"Все, конец!": посол Шандор указал на перелом в отношениях Венгрии и РФ Фото: Федор Шандор, посол Украины в Венгрии (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Венгерский народ в конце концов сделал правильный выбор и остановил российский произвол в своей стране.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор.

Дипломат обратил внимание на то, что Венгрия на самом деле никогда не была изгнанником и проблемой для Европы.

Все вызовы и конфликты, которые возникали в отношениях Будапешта и Брюсселя, создавали конкретные персоны, а не народ страны.

"Венгрия четко показала, что выборы состоялись демократически. Со всеми надеждами, что россияне должны что-то наделать. Я думаю, если бы они видели, что могут это сделать, то сделали бы. Но россияне увидели, что социум сказал: "Все, конец!", - подчеркнул Шандор.

На этом фоне посол провел историческую параллель. Украинский дипломат призвал не забывать, что россияне пытались уничтожить венгров не только в 1956 году, но и в 1848-1849 годах во время революции Кошута, а также в 1944 году.

"Просто повсюду, где россияне встречались с венгерской историей, они повсюду вредили. И в этот раз снова. Ничего не изменилось. И не изменится", - предупредил Шандор.

По его убеждению, Венгрия снова получила отличный урок - с россиянами лучше не иметь дела, ведь они только вредят.

Кстати, Шандор также объяснил, когда Украина реализует договоренности с Венгрией в вопросе нацменьшинств.

Кроме того, он заявил о новой позитивной динамике в диалоге Киева и Будапешта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Российская Федерация Украина Венгрия
Новости
На границе с Молдовой не работает пункт пропуска из-за российского удара
На границе с Молдовой не работает пункт пропуска из-за российского удара
Аналитика
Венгры поняли, что лучше не иметь дела с Россией: интервью с послом в Венгрии Шандором
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Венгры поняли, что лучше не иметь дела с Россией: интервью с послом в Венгрии Шандором