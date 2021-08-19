UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Все идет по плану": Кулеба о визите Зеленского в США

Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США 30 августа. В частности, глава государства приедет в Вашингтон и Калифорнию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время брифинга.

"Все идет по плану. 30 августа президент посетит США по приглашению президента США", - сказал он.

По словам министра, Владимир Зеленский посетит Вашингтон и Калифорнию для того, чтобы создать новые возможности для взаимодействия США и Украины и привлечений новых американских инвестиций в украинскую экономику".

Напомним, также Кулеба назвал официальную дату встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Добавим, что глава МИД раскрыл подробности предстоящей встречи президентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДмитрий Кулеба