"Все йде за планом": Кулеба про візит Зеленського в США

Президент України Володимир Зеленський відвідає США 30 серпня. Зокрема, глава держави приїде до Вашингтону і Каліфорнії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби під час брифінгу.
"Все йде за планом. 30 серпня президент відвідає США на запрошення президента США", - сказав він.
За словами міністра, Володимир Зеленський відвідає Вашингтон і штат Каліфорнія для того, "щоб створити нові можливості для взаємодії США та України і залучень нових американських інвестицій в українську економіку".
Нагадаємо, також Кулеба назвав офіційну дату зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена.
Додамо, що глава МЗС розкрив подробиці майбутньої зустрічі президентів.