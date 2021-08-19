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"Все идет по плану": Кулеба о визите Зеленского в США

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Киев, Четверг 19 августа 2021 10:33
"Все идет по плану": Кулеба о визите Зеленского в США Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США 30 августа. В частности, глава государства приедет в Вашингтон и Калифорнию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время брифинга.

"Все идет по плану. 30 августа президент посетит США по приглашению президента США", - сказал он.

По словам министра, Владимир Зеленский посетит Вашингтон и Калифорнию для того, чтобы создать новые возможности для взаимодействия США и Украины и привлечений новых американских инвестиций в украинскую экономику".

Напомним, также Кулеба назвал официальную дату встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Добавим, что глава МИД раскрыл подробности предстоящей встречи президентов.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Дмитрий Кулеба
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