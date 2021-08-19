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"Все йде за планом": Кулеба про візит Зеленського в США

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 10:33
"Все йде за планом": Кулеба про візит Зеленського в США Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський відвідає США 30 серпня. Зокрема, глава держави приїде до Вашингтону і Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби під час брифінгу.

"Все йде за планом. 30 серпня президент відвідає США на запрошення президента США", - сказав він.

За словами міністра, Володимир Зеленський відвідає Вашингтон і штат Каліфорнія для того, "щоб створити нові можливості для взаємодії США та України і залучень нових американських інвестицій в українську економіку".

Нагадаємо, також Кулеба назвав офіційну дату зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Додамо, що глава МЗС розкрив подробиці майбутньої зустрічі президентів.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Дмитро Кулеба
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