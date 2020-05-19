ВС Украины представили план развития на 15 лет: угроза безопасности остается высокой

Фото: самолет МИГ-29 Воздушных сил Украины (РБК-Украина)

Для развития Воздушных сил необходимо дополнительное финансирование правительства

Командование Воздушные силы Вооруженных сил Украины представило план развития (визия) до 2035 года. Согласно плану необходимо дополнительное финансирование Воздушных сил со стороны правительства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ Воздушных сил.

Согласно анализу ВС, уровень угроз безопасности Украины, в том числе в воздушном пространстве, на следующие 15 лет остается стабильно высоким и имеет тенденцию к ухудшению.

"Мы видим, что РФ не оставляет попыток подорвать единство и целостность нашего государства, его независимость и суверенитет, и продолжает наращивать свой потенциал в воздушном пространстве вблизи наших границ. Так же, в долгосрочной перспективе ожидается появление новых вызовов национальной безопасности в воздушном пространстве", - говорится в документе.

В связи с угрозами командование Воздушных сил акцентирует внимание не необходимости дополнительного финансирования со стороны правительства Украины.

"Реализация этой визии требует значительных финансовых ресурсов, выходящих за рамки текущего финансирования Вооруженных сил, и невозможна без поддержки правительства Украины. В частности ее реализация потребует разработки государственных целевых программ переоснащения зенитных ракетных войск (закупки распределенных зенитно-ракетных комплексов средней дальности) и тактической авиации (закупки многоцелевых истребителей), а также военно-технической помощи от стран-партнеров", - отметили в ВСУ.

Ранее РБК-Украина писало, что украинское правительство ожидает получить приглашение присоединиться к программе Партнерства расширенных возможностей (Enhanced Opportunity Partnership) НАТО уже на следующем заседании Альянса на уровне министров обороны.

Автор: Игорь Литвиненко