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Украина ожидает приглашение к программе НАТО на следующем заседании Альянса

Новости » Политика     06.05.2020 - 16:32
Украина ожидает приглашение к программе НАТО на следующем заседании Альянса
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

С военной точки зрения Украина готова присоединиться к программе НАТО

Украина может получить приглашение присоединиться к программе Партнерства расширенных возможностей (Enhanced Opportunity Partnership) НАТО уже на следующем заседании Альянса на уровне министров обороны. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и североатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

По его словам, с военной точки зрения Украина уже сейчас готова присоединиться к программе НАТО.

"Остается определенное "домашнее задание" на этом направлении, но работа хорошо спланирована и ее понимают представители сектора безопасности и обороны Украины, как и их партнеры в НАТО. С политической точки зрения мы также наблюдаем формирование консенсуса относительно приглашения Украины к этому формату ближайших партнеров Альянса. Ожидаю приглашение для Украины уже в ходе следующего заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны", - отметил Пристайко.

На данный момент в рамках программы НАТО взаимодействуют Австралия, Иордания, Швеция, Финляндия и Грузия.

Напомним, 15 января Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО. Отмечается, что участие в программе будет способствовать более оперативному обмену разведданными между Украиной и НАТО.

В феврале тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина планирует присоединиться к программе в октябре.

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