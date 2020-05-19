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ПС України представили план розвитку на 15 років: загроза безпеки залишається високою

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 18:01
ПС України представили план розвитку на 15 років: загроза безпеки залишається високою
Фото: літак МІГ-29 Повітряних сил України (РБК-Україна)

Для розвитку Повітряних сил необхідно додаткове фінансування уряду

Командування Повітряні сили Збройних сил України представив план розвитку (візія) до 2035 року. Згідно з планом, необхідно додаткове фінансування Повітряних сил з боку уряду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ Повітряних сил.

Згідно аналізу ВС, рівень загроз безпеки України, у тому числі в повітряному просторі, на наступні 15 років залишається стабільно високим і має тенденцію до погіршення.

"Ми бачимо, що РФ не залишає спроб підірвати єдність і цілісність нашої держави, її незалежність і суверенітет, і продовжує нарощувати свій потенціал у повітряному просторі поблизу наших кордонів. Так само, у довгостроковій перспективі очікується поява нових викликів національної безпеки в повітряному просторі", - йдеться в документі.

У зв'язку з погрозами командування Повітряних сил акцентує увагу на необхідності додаткового фінансування з боку уряду України.

"Реалізація цієї візії вимагає значних фінансових ресурсів, які виходять за рамки поточного фінансування Збройних сил, і неможлива без підтримки уряду України. Зокрема її реалізація потребує розробки державних цільових програм переоснащення зенітних ракетних військ (закупівлі розподілених зенітно-ракетних комплексів середньої дальності) і тактичної авіації (закупівлі багатоцільових винищувачів), а також військово-технічної допомоги від країн-партнерів", - зазначили в ЗСУ.

Раніше РБК-Україна писало, що український уряд очікує отримати запрошення приєднатися до програми " Партнерство розширених можливостей (Enhanced Opportunity Partnership) НАТО вже на наступному засіданні Альянсу на рівні міністрів оборони.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Збройні сили Україниразвитие
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