Коли Рада може ухвалити закон про військового омбудсмана: названа можлива дата
Верховна Рада може ухвалити законопроект про військового омбудсмена вже у червні, якщо не станеться "поправочного спаму".
Про це в телеефірі повідомила уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Решетилова зазначила, що вчора парламент зробив перший крок до ухвалення закону, ініціатива пройшла перше читання.
"287 голосів набрав наш законопроект. Це найбільше з усіх законопроектів, які були (на розгляді ВРУ 3 червня - ред.). Ми ще не знаємо, в якій точно моделі буде цей орган. Якщо не станеться "поправочного спаму", я думаю, за два тижні - 17 червня буде друге читання", - наголосила Решетилова.
За її словами, у Верховній Раді була доволі жорстка дискусія щодо питання про впровадження Інституту військового омбудсмана. Тому парламентарі можуть суттєво допрацювати законопроект у другому читанні.
"Багато фракцій Верховної Ради висловили свої пропозиції. Фракція ЄС, наприклад, не дали жодного голосу. Я думаю, що найближчі два тижні ми будемо працювати над правками. І вже у другому читанні побачимо фінальний варіант цієї інституції", - зазначила вона.
Військовий омбудсмен в Україні
Зазначимо, наприкінці грудня 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсменом. Решетилова є співзасновником фонду "Повернись живим", де відповідала за координацію роботи фонду з силовими структурами.
Як тоді зазначав глава держави, її головне завдання - разом із Міноборони та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні засади роботи цієї інституції.
Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, Рада підтримала за основу законопроект №13266 щодо створення інституту військового омбудсмана.
Документ визначає правовий статус, завдання та основи діяльності військового омбудсмана - нової інституції, яка має на меті захист прав і свобод військовослужбовців.
Можливості військового омбудсмена:
- приймати скарги від військових;
- проводити перевірки на предмет порушення їхніх прав;
- вимагати від органів влади усунення таких порушень.
Очікується, що ця посада посилить інституційний захист прав військових у Збройних силах України та інших військових формуваннях, особливо в умовах воєнного стану.