Коли Рада може ухвалити закон про військового омбудсмана: названа можлива дата

Верховна Рада може ухвалити законопроект про військового омбудсмена вже у червні, якщо не станеться "поправочного спаму".

Про це в телеефірі повідомила уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова, передає РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

Решетилова зазначила, що вчора парламент зробив перший крок до ухвалення закону, ініціатива пройшла перше читання.

"287 голосів набрав наш законопроект. Це найбільше з усіх законопроектів, які були (на розгляді ВРУ 3 червня - ред.). Ми ще не знаємо, в якій точно моделі буде цей орган. Якщо не станеться "поправочного спаму", я думаю, за два тижні - 17 червня буде друге читання", - наголосила Решетилова.

За її словами, у Верховній Раді була доволі жорстка дискусія щодо питання про впровадження Інституту військового омбудсмана. Тому парламентарі можуть суттєво допрацювати законопроект у другому читанні.

"Багато фракцій Верховної Ради висловили свої пропозиції. Фракція ЄС, наприклад, не дали жодного голосу. Я думаю, що найближчі два тижні ми будемо працювати над правками. І вже у другому читанні побачимо фінальний варіант цієї інституції", - зазначила вона.