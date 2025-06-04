Когда Рада может принять закон о военном омбудсмане: названа возможная дата
Верховная Рада может принять законопроект о военном омбудсмене уже в июне, если не произойдет "поправочного спама".
Об этом в телеэфире сообщила уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Решетилова отметила, что вчера парламент сделал первый шаг к принятию закона, инициатива прошла первое чтение.
"287 голосов набрал наш законопроект. Это больше всего из всех законопроектов, которые были (на рассмотрении ВРУ 3 июня - ред.). Мы еще не знаем, в какой точно модели будет этот орган. Если не произойдет "поправочного спама", я думаю, через две недели - 17 июня будет второе чтение", - подчеркнула Решетилова.
По ее словам, в Верховной Раде была довольно жесткая дискуссия по вопросу о внедрении Института военного омбудсмена. Поэтому парламентарии могут существенно доработать законопроект во втором чтении.
"Многие фракции Верховной Рады высказали свои предложения. Фракция ЕС, например, не дала ни одного голоса. Я думаю, что ближайшие две недели мы будем работать над правками. И уже во втором чтении увидим финальный вариант этой институции", - отметила она.
Военный омбудсмен в Украине
Отметим, в конце декабря 2024 года президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсменом. Решетилова является соучредителем фонда "Вернись живым", где отвечала за координацию работы фонда с силовыми структурами.
Как тогда отмечал глава государства, ее главная задача - вместе с Минобороны и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые основы работы этого института.
Напомним, во вторник, 3 июня, Рада поддержала за основу законопроект №13266 о создании института военного омбудсмена.
Документ определяет правовой статус, задачи и основы деятельности военного омбудсмена - новой институции, которая имеет целью защиту прав и свобод военнослужащих.
Возможности военного омбудсмена:
- принимать жалобы от военных;
- проводить проверки на предмет нарушения их прав;
- требовать от органов власти устранения таких нарушений.
Ожидается, что эта должность усилит институциональную защиту прав военных в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях, особенно в условиях военного положения.