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ВРП дозволила арешт суддів з Одеської області за сприяння втечі військовозобов’язаних

П'ятниця 28 березня 2025 16:52
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ВРП дозволила арешт суддів з Одеської області за сприяння втечі військовозобов’язаних Ілюстративне фото: ВРП дозволила арешт суддів з Одеської області(GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вища рада правосуддя дозволила арешт суддів з Одеської області, які сприяли незаконному виїзду чоловіків з України. Однак остаточне рішення буде ухвалювати слідчий суддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищу раду правосуддя.

Під час засідання у п'ятницю, 28 березня, Вища рада правосуддя 28 березня одноголосно погодила утримання під вартою суддів, які сприяли незаконному виїзду військовозобов’язаних. Мова про суддів Білгород-Дністровського суду Валентина Заверюхи та Сергія Савицького.

"Рішення прийнято за результатом розгляду відповідного подання заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка", - сказано у заяві ВРП.

Судді допомагали ухилянтам виїжджати за кордон

РБК-Україна, з посиланням на джерела, писало про те, що в Одеській області правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка працювала всередині судової системи та допомагала військовозобов'язаним чоловікам уникати мобілізації та незаконно виїжджати за кордон.

Організатором схеми слідство вважає чинного голову суду Валентина Заверюху.

Разом із ним до складу організованої групи входили адвокат Станіслав Клименко, а також двоє суддів цього ж суду - ексголова Олександр Боярський і суддя Сергій Савицький.

Їх дії кваліфіковані за статтями Кримінального кодексу України, зокрема за:

  • ст. 368- отримання неправомірної вигоди;
  • ст. 369 - надання неправомірної вигоди;
  • ст. 332- організація незаконного перетину кордону;
  • ст. 114-1 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ;
  • ст. 376-1 - незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя.

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