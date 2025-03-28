ВСП разрешил арест судей из Одесской области за содействие побегу военнообязанных
Высший совет правосудия разрешил арест судей из Одесской области, которые способствовали незаконному выезду мужчин из Украины. Однако окончательное решение будет принимать следственный судья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший совет правосудия.
Во время заседания в пятницу, 28 марта, Высший совет правосудия 28 марта единогласно согласовал содержание под стражей судей, которые способствовали незаконному выезду военнообязанных. Речь о судьях Белгород-Днестровского суда Валентина Заверюхи и Сергея Савицкого.
"Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего представления заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко", - говорится в заявлении ВСП.
Судьи помогали уклонистам выезжать за границу
РБК-Украина, со ссылкой на источники, писало о том, что в Одесской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая работала внутри судебной системы и помогала военнообязанным мужчинам избегать мобилизации и незаконно выезжать за границу.
Организатором схемы следствие считает действующего председателя суда Валентина Заверюху.
Вместе с ним в состав организованной группы входили адвокат Станислав Клименко, а также двое судей этого же суда - экс-глава Александр Боярский и судья Сергей Савицкий.
Их действия квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по:
- ст. 368- получение неправомерной выгоды;
- ст. 369 - предоставление неправомерной выгоды;
- ст. 332- организация незаконного пересечения границы;
- ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ;
- ст. 376-1 - незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем правосудия.
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