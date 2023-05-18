ВРП дала дозвіл на арешт екс-голови Верховного суду Князєва

Вища рада правосуддя дала дозвіл на тримання під вартою колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва.

Про це РБК-Україна повідомили у САП.

За відповідне рішення проголосували усі 14 членів ради.

У прес-службі САП додали, що члени ВРП визнали обґрунтованими доводи подання керівника Антикорупційної прокуратури та одноголосно надали згоду на утримання Князєва під вартою.

Справа Князєва

НАБУ та САП викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду. Так, на хабарі у 2,7 млн доларів затримали екс-голову ВС Князєва та його адвоката.

Після цього пленум Верховного суду висловив недовіру Князєву, його звільнили з посади голови суду. Потім керівник САП повідомив про підозру Князєву та адвокату.

Зазначимо, що вчора ВАКС відмовив у задоволенні скарги захисту на затримання Князєва, визнавши затримання законним.

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