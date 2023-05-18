ua ru
Чт, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ВРП дала дозвіл на арешт екс-голови Верховного суду Князєва

Новость на русском →
Четвер 18 травня 2023 14:30
ВРП дала дозвіл на арешт екс-голови Верховного суду Князєва Фото: екс-голова Верховного суду Всеволод Князєв (facebook.com/supremecourt.ua)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

Вища рада правосуддя дала дозвіл на тримання під вартою колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва.

Про це РБК-Україна повідомили у САП.

За відповідне рішення проголосували усі 14 членів ради.

У прес-службі САП додали, що члени ВРП визнали обґрунтованими доводи подання керівника Антикорупційної прокуратури та одноголосно надали згоду на утримання Князєва під вартою.

Справа Князєва

НАБУ та САП викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду. Так, на хабарі у 2,7 млн доларів затримали екс-голову ВС Князєва та його адвоката.

Після цього пленум Верховного суду висловив недовіру Князєву, його звільнили з посади голови суду. Потім керівник САП повідомив про підозру Князєву та адвокату.

Зазначимо, що вчора ВАКС відмовив у задоволенні скарги захисту на затримання Князєва, визнавши затримання законним.

Більше про резонансу справу читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
САП Верховний суд
NEWS
У Повітряних силах уточнили результати нічної ракетної атаки: де були влучання
У Повітряних силах уточнили результати нічної ракетної атаки: де були влучання
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу