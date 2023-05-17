Князєва залишать в ізоляторі. Суд відмовив захисту
У середу, 17 травня, суд не задовольнив скаргу адвоката щодо затримання та тримання в тимчасовому ізоляторі екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду України.
Зазначається, що адвокат заявив, що тримання Князєва в ізоляторі тимчасового тримання незаконне.
Суд не задовольнив скаргу захисту щодо тримання екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва в ізоляторі тимчасового тримання
Оновлено 16:58
У ВАКС повідомили, що слідчий суддя відмовив у задоволенні скарги, поданої захисником колишнього голови Верховного суду на його затримання. Захист клопотав визнати затримання ексголови ВС незаконним.
"Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошено 19 травня 2023 року", - додали у суді.
Що відомо про справу
Нагадаємо, правоохоронці викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду. Зокрема, на хабарі у 2,7 млн доларів спіймали екс-голову Верховного Суду України Всеволода Князєва.
Згодом пленум Верховного Суду висловив Князєву недовіру. Таке рішення означає звільнення його з посади.
І, як вже повідомлялось, 16 травня керівник САП особисто повідомив про підозру Князєву та адвокату, яких викрито на хабарі. Справу кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.