ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВCП дал разрешение на арест экс-главы Верховного суда Князева

Новина українською →
Четверг 18 мая 2023 14:30
ВCП дал разрешение на арест экс-главы Верховного суда Князева Фото: экс-глава Верховного суда Всеволод Князев (facebook.com/supremecourt.ua)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева.

Об этом РБК-Украина сообщили в САП.

За соответствующее решение проголосовали все 14 членов совета.

В пресс-службе САП добавили, что члены ВСП признали обоснованными доводы представления руководителя Антикоррупционной прокуратуры и единогласно дали согласие на содержание Князева под стражей.

Дело Князева

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда. Так, на взятке в 2,7 млн. долларов задержали экс-главу ВС Князева и его адвоката.

После этого пленум Верховного суда выразил недоверие Князеву, его уволили с должности главы суда. Затем руководитель САП сообщил о подозрении Князеву и адвокату.

Отметим, что вчера ВАКС отказал в удовлетворении жалобы на задержание Князева, признав задержание законным.

Больше о резонансе дело читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
САП Верховный суд
NEWS
В Воздушных силах уточнили результаты ночной ракетной атаки: где были попадания
В Воздушных силах уточнили результаты ночной ракетной атаки: где были попадания
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса