Урожай под угрозой? Как погода конца июня ударила по огородам и полям
В Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение третьей декады июня 2025 года в разных регионах страны и объяснили, как они повлияли на рост и развитие культур на огородах и полях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Особенности погоды в Украине в конце июня
Согласно информации Укргидрометцентра, третья декада июня в Украине отметилась значительными контрастами температуры воздуха по территории страны:
- в западных и южных областях температурный режим в среднем оказался близким к норме;
- в крайних западных районах - выше нормы;
- в северных, восточных и северо-восточных областях - преобладала прохладная, порой холодная для июня погода.
В большинстве областей отмечались преимущественно небольшие осадки, местами - их следы.
Отмечается, что "эффективные дожди выпадали очень локально" и преимущественно - в северных областях.
Количество осадков в среднем:
- в большинстве областей составило лишь 20-40% нормы;
- в Херсонской, Одесской, Винницкой, Черновицкой областях и многих районах прилегающих областей - менее 20% нормы (или же было совсем сухо).
Кроме того, в разных регионах - с перемещением атмосферных фронтов через территорию Украины - наблюдалось значительное количество опасных явлений:
- шквалы;
- грозы;
- град.
Агрометеорологические условия в третьей декаде июня 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Как погода повлияла на рост и развитие культур
Эксперты УкрГМЦ сообщили, что в конце июня складывались неоднородные агрометеорологические условия:
- для завершения вегетации и созревания ранних хлебов;
- для роста и развития поздних культур по территории страны.
Так, запасы продуктивной влаги были почти исчерпаны на многих площадях под ранними зерновыми культурами в центральных, восточных, северо-восточных, местами - в северных областях.
"Однако урожай раннего зерна уже сформирован и дефицит влаги на его уровне скажется минимально", - отметили специалисты.
В то же время под поздними сельскохозяйственными культурами - в частности кукурузой, подсолнечником, соей - из-за уменьшения запасов продуктивной влаги отмечалось:
- дневное увядание растений;
- пожелтение листьев нижнего яруса;
- скручивание листьев нижнего яруса.
"На полях, где запасы влаги приближались к средним многолетним показателям, вследствие преобладания умеренного температурного фона значительного ухудшения состояния посевов не происходило", - рассказали в Укргидрометцентре.
Где погодные условия для растений были самыми сложными
Украинцам рассказали, что в западных областях Украины в конце июня преобладали благоприятные условия для развития всех сельскохозяйственных культур.
При этом наиболее сложные для растений погодные условия наблюдались в южных областях Украины (больше всего - в Херсонской):
- небольшие осадки прошлой декады, которые отмечались на фоне жесткой почвенной засухи, не смягчили ситуацию;
- сильные и умеренные ветры, которые отмечались в течение декады, и в дальнейшем высушивали верхние слои почвы;
- наблюдались суховеи;
- засуха достигла критерия "сильной".
Между тем умеренное накопление эффективного тепла в течение третьей декады июня несколько тормозило активный рост и развитие теплолюбивых культур.
"В частности, удлинялся период листообразования на растениях кукурузы", - уточнили в УкрГМЦ.
Отмечается, что малоблагоприятные условия - из-за пониженного температурного фона и отсутствия достаточного количества влаги в почве - обусловливали задержку роста и развития:
- огородных культур;
- бахчевых культур;
- клубнекорнеплодов.
Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
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